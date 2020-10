Vivemos numa sociedade que continua a tolerar o desperdício e a descartar-se facilmente daquilo que não lhe interessa, incluindo as sobras de comida. Tem restos de peixe, de carne e até de pão à mão e não sabe o que há de fazer com eles? Mandá-los para o lixo não é, de todo, uma opção e utilizá-los numa omelete ou incorporá-los nuns ovos mexidos também não pode ser sempre a alternativa. Inspire-se nas propostas deliciosas e irresistíveis que lhe apresentamos de seguida e surpreenda-se. Bom proveito!

1. Empadas de frango com tomate e azeitonas

Tem sobras de frango assado? Pode usar parte delas para preparar esta receita. Substitua o peito de frango por carne de peru, de pato, de porco ou até de vaca, se for qualquer uma dessas que tenha mais à mão. Em vez das azeitonas descaroçadas, pode utilizar cogumelos. No lugar de vinho branco, pode recorrer ainda a conhaque ou até a uísque.

2. Batatas recheadas com peixe e maionese

Anda sem imaginação? Tem aqui uma (outra) forma deliciosa e nutritiva de servir este tubérculo! Pode preparar esta receita com sobras de peixe cozido, de peixe assado, de peixe grelhado ou até mesmo de peixe frito, desde que lhe retire previamente a pele e as espinhas. Também pode utilizar restos de peixe em conserva ou de peixe fumado.

3. Lasanha de bacalhau com brócolos

Há muitas formas de cozinhar este peixe. Esta é uma delas. Ao contrário da original, esta receita não leva molho de tomate na sua composição. Uma proposta de inspiração italiana com um paladar tipicamente português que pode preparar com restos de bacalhau que tenham sobrado. Em vez de queijo da ilha de São Jorge, use queijo de Nisa.

4. Rolo de peru com chouriço e cenoura

Uma receita saborosa e nutritiva de inspiração muito portuguesa. Se anda a precisar de ideias para apresentar novas propostas gastronómicas à sua família, este é um dos pratos em que vale a pena investir para (os) surpreender. Pode confecioná-la com restos de carne de peru ou de outra carne e/ou reaproveitar restos de chouriço e até de farinheira.

5. Rabanadas à moda do Brasil

Comprou pão a mais e não sabe o que é que há de fazer com ele? Temos a solução! Uma alternativa à versão portuguesa que leva leite condensado na sua confeção. Este é um dos doces natalícios preferido de muitos brasileiros mas os portugueses podem saboreá-los em qualquer época do ano. Em vez de baguetes, pode usar outras variedades de pão.