Está com pouco tempo, sem ideias e precisa de desencantar uma refeição rapidamente? Faça uma quiche! Preparam-se num instante e, por norma, não costumam exigir uma grande quantidade de ingredientes. Algumas até admitem o reaproveitamento de sobras. Servidas com uma salada, com esparregado ou com legumes salteados, tornam qualquer almoço ou jantar mais nutritivo. Para além de couves-de-bruxelas salteadas em azeite e alho, pode acompanhá-las com feijão-verde salteado em azeite com um fio de limão.

1. Quiche de frango e bacon com cebolinho

Além de ser uma forma original e saborosa de reaproveitar os restos desta carne de ave, que muitos apreciam, constitui também uma refeição deliciosa, se a servir com uma salada de alface, rúcula e/ou tomate. Também pode juntar 60 gramas de miolo de noz picado grosseiramente ao recheio da quiche quando misturar os ovos com as natas.

2. Tarte de tomate e curgete

Ideal para um piquenique ou para uma refeição mais leve em família, pode ser servida com uma salada de rúcula ou de alface e até com pimentos grelhados. Para um resultado com um sabor ainda mais requintado, polvilhe a tarte com 50 gramas de amêndoas lascadas sensivelmente a meio da cozedura. Pode substituir as natas por natas de soja.

3. Quiche de pimento e tomate com requeijão

É outra das alternativas a considerar. Não precisa de mais de oito ingredientes para a preparar. Pode enriquecê-la com sobras de carne picada ou de peru assado ou até mesmo com rodelas de salsichas, cubinhos de bacon, camarões cozidos descascados ou delícias do mar em pedaços. Se não resiste a uma boa tarte, tem mesmo de experimentar esta!