Em vez dos de produção industrial, muitas vezes repletos de corantes, conservantes e de ingredientes alimentares pouco saudáveis, habitue-se a fazer os seus bolos em casa, adaptando-os ao seu gosto. Torne os seus lanches e/ou os seus momentos de pausa em casa ou no trabalho mais doces mas sem exageros. As infusões quentes de ervas e frutos aquecem as mãos e a alma e as confeções gastronómicas que lhe sugerimos de seguida, todas elas muito variadas, adoçam-lhe a boca e o espírito.

1. Bolo de iogurte e cenoura com nozes e molho de chocolate preto

Combater o envelhecimento e fortalecer as defesas são duas das funções da sobremesa que lhe propomos. Trata-se de uma receita saudável que conjuga ingredientes como o iogurte magro de limão, a hortelã e a cenoura. Se preferir, pode substituir o chocolate preto por chocolate branco e/ou polvilhá-lo no fim com um pouco de coco ralado.

2. Bolo húmido de limão e baunilha

Delicioso e muito fácil de preparar, é a opção perfeita para um lanche em família, para a festa de aniversário das crianças ou até para fazer em casa e levar para o trabalho para tornar o dia dos colegas mais doce. Pode também adicionar 30 gramas de nozes picadas à massa do bolo quando juntar a última porção de claras em castelo à massa.

3. Bolo de especiarias com peras assadas

Uma forma original e inovadora de surpreender os seus familiares e amigos com uma confeção gastronómica que utiliza uma das frutas mais apreciadas e consumidas pelos portugueses. Além de deliciosa, esta receita prepara-se num ápice. Também pode utilizar maçãs em vez de peras. Se não aprecia gengibre em pó, substitua-o por erva-doce.

4. Bolo de cenoura e maçã com creme de laranja e canela

Vegan, saboroso e muito fácil de confecionar, junta, numa só receita, uma série de ingredientes diferentes. Uma alternativa original para as festas em família ou para os lanches com os amigos. Se preferir, substitua a bebida vegetal de soja por leite de arroz, os flocos de aveia por flocos de centeio e/ou o sumo de laranja por sumo de limão.

5. Bolo delicioso de arandos congelados

Para aqueles momentos em que lhe apetece um doce, para acompanhar com uma limonada nos períodos quentes ou para servir com um chá nos mais frios, esta receita vai conquistá-lo desde a primeira dentada. Se preferir, pode distribuir a massa por formas para queques, untadas com manteiga. O tempo de cozedura é sensivelmente o mesmo.