Muitas pessoas em todo o mundo esquecem-se de incluir fruta na sua alimentação quotidiana. Também é o seu caso? Esta é uma das formas de o evitar. Há, depois, dias em que só nos apetecem pratos mais leves, como os que aqui lhe propomos. Das entradas aos pratos principais, sem esquecer as bebidas e as sobremesas, tem aqui opções que vão tornar a sua vida mais doce, sã e naturalmente vitaminada.

1. Smoothie de alperce com leite de soja e puré de sésamo

A precisar de (mais) energia e vitalidade? Então tem aqui a bebida energizante perfeita para si! Vitaminada, nutritiva e muito fácil de preparar, é a forma perfeita de iniciar um novo dia, mas também a pode confecionar para acompanhar uma salada ou um peixe grelhado ou até para saborear ao lanche ou até mesmo à ceia. Do que está à espera?

2. Ceviche de melancia grelhada com vinagreta de vieiras

Uma forma diferente e (muito) saborosa de ingerir uma das mais populares frutas de verão, aqui com um toque marinho e ligeiramente acidulado. Substitua o vinagre de vinho tinto por vinagre de cidra e a lima por toranja, se gostar mais. Se preferir, no final, polvilhe com coentros. É uma entrada perfeita para surpreender familiares e amigos.

3. Timbale de maçãs de Val Venosta, beringela e queijo na grelha

Esta receita pode constituir uma refeição principal, com uma salada ou, para aqueles que têm mais apetite, o acompanhamento de um prato de peixe ou de carne grelhada. Em vez de maçãs de Vale Venosta, no Tirol, ricas em boro, uma substância que previne doenças como a osteoporose e a artrite, pode recorrer a outras variedades, incluindo as nacionais.

4. Sorvete rápido de morango e baunilha com chantili

Uma sobremesa saudável, saborosa e nutritiva, também ela fácil de preparar. À base de morango e de banana, é uma alternativa a considerar para os períodos de maior calor. Se preferir, também a pode consumir ao lanche. Substitua os morangos por uma mistura de frutos vermelhos congelados e o leite por bebida vegetal de coco. Vai gostar da diferença!

5. Delícia de manga e papaia com um toque tropical

Light, saborosa, com uma apresentação irresistível e muito fácil de preparar, esta é a sobremesa perfeita para quem anda a tentar perder peso. Também pode ser servida ao pequeno-almoço, ao lanche ou ingerida depois de um treino desportivo. Em vez do mel, utilize duas colheres de sopa de leite condensado. Não fica tão light mas é delicioso!