Anda a apetecer-lhe um gelado caseiro? Temos três opções para lhe propor! É mais para o chocolate, para a baunilha ou para o morango? Na dúvida, o melhor é prepará-los todos de uma assentada só, até porque são fáceis de confecionar, e, depois, ir saboreando-os a seu bel prazer, sem remorsos nem pesos na consciência. Para além de não conterem corantes nem conservantes, também são mais saudáveis do que os tradicionais. Se não exagerar, poderá deliciar-se sem ver os ponteiros da balança a subir.

1. Gelado de chocolate com pistácios

É uma aposta sempre ganha. Não há quem resista a este sabor, que aqui ganha uma nova vida com o toque daquele que é um dos frutos secos mais apreciados pelos portugueses. Uma receita caseira nutritiva a experimentar. Se gosta de inovar e surpreender, pode prepará-la usando chocolate branco, chocolate de leite ou ainda com chocolate ruby.

2. Gelado de baunilha e manjericão com natas frescas

Delicie-se com esta opção caseira, muito fresca, também ela mais saudável e mais saborosa do que os doces de produção industrial. E nem sequer precisa de esperar por um dia de calor para a preparar porque sabe bem em qualquer altura do ano. Pode acompanhar o gelado com natas frescas batidas com um pouco de açúcar baunilhado.

3. Gelado de morango light com essência de baunilha e limão

Mais saudáveis e nutritivos do que os que são produzidos industrialmente, os gelados caseiros, como este, saboroso, económico e muito fácil de preparar, são uma alternativa que deve sempre considerar. Do que está à espera para experimentar? Se preferir, também pode adicionar uma banana pequena cortada em pedaços à restante fruta.