Se não resiste a esta confeção gastronómica, vai querer experimentar estas, que se devoram num ápice. Uma sugestão irresistível e muito fácil de preparar em casa, mais saudável do que as que encontra habitualmente à venda no mercado. Em vez das azeitonas descaroçadas, pode utilizar cogumelos e, no lugar de frango, peru ou pato.

3. Carpaccio de polvo

Uma alternativa sofisticada à tradicional salada que os portugueses tanto apreciam e que é outro dos petiscos muito procurados nos meses de maior calor. Para o preparar, necessita apenas de quatro ingredientes. Apesar de demorar algum tempo a confecionar, vale a pena esperar. Sirva-o com fatias de pão saloio e, se gostar, não poupe no azeite.

4. Espetadas de mozzarellas mini com melão e melancia e pesto de pinhões e sultanas

Um saboroso petisco, que também pode usar como entrada, inspirado numa receita já publicada num livro do conceituado chef e empresário José Avillez. Também o pode confecionar sem o molho. Uma opção deliciosa e nutritiva, pouco calórica, que se prepara num ápice. Em vez de melão, pode utilizar meloa, se for mais do seu agrado.

5. Croquetes de acelga e quinoa com iogurte de alho

Na falta dos tradicionais, surpreenda os seus familiares e/ou amigos com estes. Uma especialidade diferente e saborosa que constitui um snack saudável ou até uma refeição ligeira, se for servido com uma salada de vegetais ou com arroz. Mas isso fica para outra altura. Em vez do molho de iogurte e alho, pode servi-los com um pouco de mostarda.