Quiche de sobras de peru com batatas e cogumelos

Preparação

1. Corte as sobras de peru e de batata cozida em cubos. Reserve para utilização posterior. Escorra os cogumelos.

2. Bata os ovos numa tigela. Junte as natas, os cubos de peru e os de batata. Envolva bem, até obter uma mistura homogénea e uniforme para o recheio da tarte.

3. Estenda a massa folhada e forre uma tarteira com cerca de 23 centímetros de diâmetro, preferivelmente de fundo desmontável. Preencha-a com o recheio.

4. Leve a tarte ao forno, pré-aquecido a 180º C, durante cerca de 30 minutos. Passado esse tempo, retire-a do calor. Sirva a tarte morna ou fria, decorada com folhas de manjericão.