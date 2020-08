É uma das bebidas alcoólicas mais ingeridas em todo o mundo mas, quando consumida com (muita) moderação, tem benefícios para o nosso organismo que a ciência tem vindo a comprovar ao longo dos séculos. São muitos os nutricionistas e os dietistas que, em todo o planeta, recomendam a utilização deste popular ingrediente líquido nas confeções gastronómicas porque, para além de conferir maior paladar aos preparados, tem a vantagem do álcool evaporar durante a cocção, levando com ele as muitas calorias.

1. Tortilha de bacalhau com cerveja sem álcool

É amante de receitas simples e fáceis de preparar? Então aqui tem uma boa sugestão para si. Uma receita saudável e original, com apenas 244 calorias, que também tem a vantagem de combater a prisão de ventre. Também pode preparar esta especialidade com sobras de peixe ou de frango, reduzindo consideravelmente o tempo de confeção.

2. Filetes de badejo com molho de cerveja preta

Um prato saboroso que quem está a seguir dietas de emagrecimento pode ingerir sem problema. Com apenas 336 calorias, esta receita propõe uma combinação de peixe com puré de batata aromatizados com esta bebida. Pode substituir o badejo por qualquer outro tipo de peixe, desde que respeite as quantidades indicadas na lista de ingredientes.

3. Frango com molho de cenoura e cerveja

Um prato original para impressionar familiares e amigos que é também uma forma nutritiva e diferente de saborear esta ave e, simultâneamente, de ingerir mais legumes. Esta receita fornece apenas 355 calorias por porção e foi avaliada nutricionalmente e validada pela nutricionista Patrícia Segadães, colaboradora regular da revista Prevenir.