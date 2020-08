Frango com molho de cenoura e cerveja

5. No final da cozedura, retifique os temperos e sirva o frango com os legumes e o molho de cerveja. Bom proveito!

2. Tempere o frango com sal e pimenta. Coloque as batatas a cozer e cozinhe os legumes a vapor. Coza o frango também a vapor ou, se preferir, salteie a carne numa frigideira com um fio de azeite, até que fique cozinhada.

Dicas

Substitua a couve-lombarda por espinafres e/ou a cerveja por uísque. Formada em arquitetura, mas apaixonada pela cozinha, fotografia e escrita, Susana Gomes reúne o melhor destes três mundos no blogue No Soup For You. Esta blogger aceitou partilhar com os leitores da Prevenir, numa das edições impressas da revista, uma das suas receitas que promete fazer sucesso junto dos seus convidados.