Peixinhos da horta com molho tártaro

Preparação

1. Comece por preparar o molho tártaro. Misture bem todos os ingredientes, envolva bem, tempere com um fio de vinagre e guarde no frigorífico até servir.

2. Entretanto, prepare o feijão-verde, retirando-lhe as pontas e os fios. Leve um tacho com água temperada com um pouco de sal ao lume.

3. Coza o feijão-verde em água a ferver temperada de sal durante cerca de três minutos. Passado esse tempo, retire-o, escorra-o e deixe-o arrefecer.

4. Prepare, depois, o polme, dissolvendo a farinha em água com gás até obter uma mistura nem muito líquida nem muito espessa. Se necessário, junte um pouco mais de água.

5. Junte, de seguida, o ovo batido e a cebola ao preparado anterior. Tempere com sal e pimenta e envolva bem.

6. Seque as vagens de feijão-verde e passe-as por farinha e depois pelo polme. Frite os peixinhos da horta em óleo, a 180º C, até ficarem dourados. Escorra-os, depois, sobre papel absorvente e sirva-os, ainda quentes, com o molho tártaro.