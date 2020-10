Queques de abóbora e especiarias para o lanche de Halloween

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 190º C. Unte pequenas formas de queques com manteiga e reserve.

2. Numa taça média, misture a farinha com o açúcar refinado, o açúcar mascavado, o bicarbonato de sódio, o fermento, o sal e as especiarias. Envolva bem até obter uma massa homogénea e reserve.

3. Noutra taça, mais pequena, misture bem os ovos com o puré de abóbora, o óleo de coco, o leite e o extrato de baunilha, envolvendo-os energicamente.

4. Adicione o preparado dos ovos e da abóbora ao preparado da farinha e do açúcar e emulsione bem até obter uma massa espessa e homogénea.

5. Recheie as formas de queques com a massa obtida e leve-as ao forno durante 20 a 25 minutos. Na reta final da cozedura, insira um palito num dos queques. Se o pau de madeira sair limpo, é porque estão prontos. Nesse caso, retire-os do forno e deixe-os arrefecer durante 10 minutos.

6. Desenforme os queques de abóbora e especiarias antes de arrefecerem completamente, coloque-os em pequenas formas de papel e sirva-os ainda mornos ou frios.