Filetes de badejo com molho de cerveja preta

Preparação

1. Demolhe os grãos de mostarda num pouco de cerveja. Num tacho, coloque a restante cerveja da garrafa e deixe-a reduzir para metade, em lume forte.

2. Adicione a manteiga fria e envolva bem. Coe o molho e junte-lhe, de seguida, os grãos de mostarda escorridos. Mexa com um garfo de madeira. Tempere com sal e um pouco de açúcar.

3. Coza as batatas com casca durante 30 minutos em água temperada de sal. Descasque-as, reduza-as a puré com a ajuda de um garfo e regue-as com duas colheres de azeite. Polvilhe com sal e salsa picada e reserve-as num local que o mantenha quente.

4. Corte o peixe em quatro pedaços e doure-o do lado da pele com o restante azeite no forno pré-aquecido a 200º C. Depois, sem o virar, asse-o durante mais entre quatro a seis minutos.

5. Distribua uma porção de puré, regado com o molho de cerveja preta, por quatro pratos. Polvilhe, de seguida, os filetes de badejo com os grãos de pimenta. Sirva de imediato.