Chá gelado com travo tropical

Preparação

1. Prepare o chá com a água e com as saquetas. Adicione o pau de canela à água. Passado o tempo de infusão, retire as saquetas e o pau de canela do fervedor.

2. Verta o chá para um jarro e acrescente-lhe o açúcar, enquanto a bebida estiver quente. Junte, seguidamente, as rodelas de limão e o ramo de hortelã.

3. Leve o jarro do chá ao frigorífico, para que arrefeça, durante pelo menos duas horas.

4. Retire o chá do frigorífico. Uns minutos antes de servir, junte os cubos de gelo. Mexa com uma colher de pau e sirva.