Tarte gelada de morango com base de bolacha e nozes

Preparação

Para a base:

1. Num processador de alimentos, junte as bolachas, as nozes, o açúcar mascavado e o sal.

2. Verta o resultado obtido numa tigela, adicione a manteiga e misture.

3. Distribua o preparado obtido no fundo de uma forma com 23 centímetros de diâmetro. Reserve no frigorífico enquanto prepara o recheio.

Para o recheio:

1. Deixe os morangos congelados a descongelar enquanto faz o chantili. Na taça de uma batedeira, bata as natas até ficarem firmes. Reserve

2. Numa liquidificadora, triture os morangos descongelados até formar uma massa espessa.

3. Numa tigela, misture o leite condensado com o queijo creme e bata energicamente até obter um preparado homogéneo. Junte a fruta triturada ao preparado anterior e misture, envolvendo cuidadosamente.

4. Envolva, de seguida, o chantili na mistura. Verta-a sobre a base, cubra-a com película de plástico e leve ao congelador durante seis horas.

5. Passado esse tempo, retire a tarte do congelador. Depois de a retirar, deixe-a à temperatura ambiente durante cerca de 10 minutos.

6. Nesse período, lave os morangos frescos e corte-os em pedaços homogéneos, no sentido vertical. Distribua a fruta fresca pelo topo da tarte, decorando-a. Polvilhe os morangos com açúcar. Sirva as fatias de tarte com o chantili.