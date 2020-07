Gelado de queijo e fruta com compota de frutos do bosque

2. Junte o leite ao preparado anterior e misture-o com movimentos envolventes, assim como os morangos, previamente lavados, cortados em pequenos pedaços. Misture bem Coloque a mistura num recipiente. Cubra-a bem com película aderente e coloque-a no congelador.

1. Com a batedeira de varas, bata as claras em castelo com o açúcar até obter um preparado espumoso e quase branco. Acrescente, de seguida, o queijo e continue a bater a mistura até unir os ingredientes.

Dicas

Esta receita inclui uma quantidade reduzida de hidratos de carbono, pelo que não interfere no seu equilíbrio calórico, podendo ser incluida em regimes de perda de peso, desde de que consumida com moderação. Contém proteínas nos ovos, no queijo e no leite, cálcio nos laticínios e vitamina C na tangerina, no quivi e nos morangos. Esta é uma receita cremosa ideal para saborear em qualquer época do ano.