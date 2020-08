Tortilha de bacalhau com cerveja sem álcool

Preparação

1. Deixe o bacalhau de molho em água fria durante 24 horas, mudando regularmente o líquido para reduzir o sal. Depois coza-o, desfie e reserve para utilização posterior.

2. Corte os pepinos em rodelas sem os descascar e tempere-os com sal. Junte a cerveja, a pimenta e o vinagre e deixe macerar durante cerca de cinco horas.

3. No momento da preparação, bata os ovos. Junte, de seguida, um fio de leite, envolva bem e tempere com sal e com um pouco de pimenta. Reserve.

4. Pique a cebola e o pimento. Coloque-os num recipiente adequado para o micro-ondas, junte o azeite e cozinhe na temperatura máxima do aparelho durante 15 minutos, parando a meio para mexer. Adicione o bacalhau desfiado e deixe-o saltear durante dois a três minutos.

5. Junte o preparado anterior aos ovos e cozinhe a mistura obtida numa frigideira com um pouco de azeite.

6. Doure a tortilha de um lado e do outro, virando-a com a ajuda de uma tampa se for caso disso, até que adquira um aspeto sólido e dourado. Sirva-a, depois, com o pepino em rodelas escorrido.