Maria João Abreu deixou a cultura mais pobre. A atriz morreu esta quinta-feira, 13 de maio, depois de ter sido sido internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a 30 de abril, após ter sofrido um aneurisma.

O último adeus à atriz está marcado para este sábado, 15 de maio. O velório terá início às 11h e a missa de corpo presente realizar-se-á às 17h. Entretanto, o corpo irá para o crematório às 19h no Alto de São João.

Assim que foi noticiada a sua morte, foram muitas as homenagens que foram feitas, através das redes sociais e na televisão portuguesa. Aliás, a SIC e a TVI mudaram o alinhamento dos programas da tarde para fazer um especial dedicado à artista. Na estação de Queluz de Baixo, a emissão terminou com Cristina Ferreira muito emocionada.

As primeiras reações começaram pelo marido, João Soares, com uma profunda mensagem. "Meu anjo ganhou asas", disse. Seguiu-se Carlos Avilez, Daniel Oliveira, César Mourão ou Hernâni Carvalho. Também a TVI emitiu logo um comunicado onde enviava "sinceras condolências aos familiares, amigos e SIC".

Fernando Medina e Marcelo Rebelo de Sousa reagiram desde logo à morte de Maria João Abreu. "Havia nela uma genuinidade", destacou o Presidente da República.

Mas as homenagens não pararam por aqui. Se as redes sociais se 'encheram' com tributos, as televisões não ficaram atrás. As palavras de Goucha ou a mensagem de Ricardo Carriço foram muito sentidas. Também Júlia Pinheiro, Herman José, Filipe La Féria, Bárbara Guimarães, Noémia Costa, Maria Botelho Moniz, Diogo Valsassina, Rosa do Canto, João de Carvalho, Eduardo Madeira, Margarida Marinho, ou Ângelo Rodrigues se juntaram a esta onda de profundas homenagens.

Muitas vezes a emoção falou mais alto e foram muitos os que não conseguiram conter as lágrimas ao falar de Maria João Abreu, como aconteceu com João Baião, Víctor Espadinha ou Óscar Branco.

Já Tiago Aldeia, que estava a gravar 'Patrões Fora' com Maria João Abreu, recorda que a atriz andava triste nos últimos tempos. Isto depois da perda do pai, que morreu no ano passado.

Por sua vez, Dânia Neto, que estava a gravar a novela 'A Serra' com Maria João Abreu, lembrou o dia em que a colega e amiga se sentiu mal no camarim dos estúdios onde é gravada a trama. "Fiquei muito assustada", confessou.

José Mata, que foi quem socorreu primeiramente Maria João Abreu após esta se ter sentido mal, também reagiu publicamente à morte da colega e amiga com uma arrepiante mensagem.

Entre as muitas palavras de carinho que se fizeram sentir assim que a atriz partiu, houve uma mensagem em particular que despertou a atenção de muitos internautas, mas não pelo lado mais positivo. Maria Vieira decidiu recorreu ao Facebook para homenagear Maria João Abreu, publicação que terminou depois com a questão: "A Maria João Abreu foi vacinada contra a Covid-19?".

Também esta quarta-feira, após a morte da atriz, a Academia Portuguesa de Cinema decidiu adiar a revelação dos nomeados à 10.ª edição dos prémios e "endereça as mais profundas condolências" à família, amigos e colegas da atriz.

Recorde-se que Maria João Abreu era mãe de dois rapazes, Miguel e Ricardo Raposo, fruto do casamento terminado com José Raposo. Em 2012 a atriz casou com João Soares, com quem vivia desde então.

