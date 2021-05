Dânia Neto foi umas das figuras públicas que quis prestar a sua homenagem a Maria João Abreu, que morreu esta quinta-feira, dia 13 de maio, aos 57 anos de idade.

A artista encontra-se internada há quase duas semanas no Hospital Garcia de Horta depois de ter sofrido dois aneurismas, não conseguindo resistir a esta partida do destino.

Dânia lembrou o momento em que durante as gravações Maria João desmaiou, deixando em sobressalto os colegas.

"Estava em estúdio quando tudo aconteceu. Fiquei muito assustada, tive logo a perceção de que era uma coisa grave. Não me consegui controlar, mas tive sempre muita esperança. Como ela saiu consciente do estúdio pensei que tinha sido um 'abre olhos' para pararmos e refletirmos um bocadinho. Ela estava a fazer o luto do pai e estava a ser muito difícil", afirmou.

