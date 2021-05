Maria Botelho é um dos rostos que esta quinta-feira faz parte da emissão especial que a TVI preparou para homenagear Maria João Abreu. Com Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira a conduzirem o programa, Maria está no estúdio da Plural para recolher testemunhos de atores que recordam com carinho Maria João Abreu.

Após conversar com Vítor Norte e com Gabriela Sobral, Maria Botelho Moniz mostrou-se de lágrimas nos olhos.

"É impossível uma pessoa não se comover com estes testemunhos, são amigos, são colegas... que sabem que a maquina tem de continuar a mexer, e é isso que é difícil num dia como o de hoje. Tem de se continuar a gravar, tem de se continuar a trabalhar, mas por dentro está toda a gente assim: presa como por fiozinhos", declara a apresentadora, sem conseguir conter a emoção.

