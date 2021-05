César Mourão entrou em direto, através de chamada telefónica, com a 'Edição da Tarde' da SIC Notícias para reagir à morte de Maria João Abreu.

O ator e comediante começou por enviar um "abraço solidário a toda a família" neste "momento muito difícil para todo o país".

"A Maria João tinha uma alegria muito própria", elogiou, recordando-a como uma colega generosa.

Antes de terminar, César Mourão partilhou publicamente aquele que foi o seu último momento com a atriz e que diz representar o bom coração da atriz. "O que me deixa mais abalado é que a última vez que estive com ela, ela chamou-me e disse-me: 'Deixa-me dizer-te uma coisa. Se te deixasse passar agora, se calhar nunca o diria'. Agarrou-me nas duas mãos e deixou-me um grande elogio ao meu último trabalho [série 'Esperança']", rematou.

