César Mourão falou sobre o colega e amigo Ricardo Peres, que morreu em abril, confessando que a partida do artista foi um momento "duro".

No 'Júlia', da SIC, acabou por revelar também uma conversa que teve com Carlos M. Cunha no funeral de Ricardo.

"Tive a oportunidade de dizer ao Carlos: 'Já não foste o primeiro, safaste-te'. Passamos a vida a dizer que ele era o primeiro porque é o mais velho, e ele dizia: 'Não sou, vais ver que não sou o primeiro'. E não foi, teve razão", contou.

"E o Ricardo, poucos dias antes da sua morte, disse isso: 'Olha lá, e o velhote que se safou, não foi o primeiro'. Ele tinha perfeita noção, humor até ao último dia", partilhou ainda.

César Mourão explicou também que o espetáculo 'Tragédia À La Carte' já estava decido antes da partida de Ricardo Peres, aliás, o ator ficou a par de tudo.

"Mostrei-lhe o cartaz, ele está a par de tudo. Foi em agosto do ano passado que tivemos a ideia do espetáculo e o nome. E tínhamos fotografado o cartaz em outubro. Portanto, só em janeiro/fevereiro é que soubemos do que se estava a passar com o Ricardo", disse.

Recordando o momento em que soube que Ricardo tinha sido diagnosticado com cancro, revelou o que colega e amigo disse quando lhe ligou.

"Ele andava com essa conversa há muitos anos, desde que me lembro que o Ricardo dizia: 'Vou fumar... achas que já não tenho um problema? Claro que tenho'. Andou sempre com isso. Quando soube, ligou-me e disse-me: 'Estás a ver que eu tinha aqui um problema'. E tinha", relatou.

