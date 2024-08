César Mourão partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um momento único que viveu durante as gravações do 'Terra Nossa', em Boston, Estados Unidos.

Partilhando uma fotografia que retrata o episódio, o comediante notou: "Tínhamos comprado uma bola de basquetebol para gravar o pivot do 'Terra Nossa' em Boston. Quando terminámos reparámos que esta criança estava com o pai a assistir".

"Então, ofereci-lhe a bola no fim de gravar. Os olhos dele brilharam, os dele e os do pai que se prontificou logo a ir jogar com ele para o campo", revela.

"Imaginem agora que o miúdo chega à NBA e é um craque mundial. Não seria uma boa história para contar? O pai dele fará o Will Smith, já sabemos!", completa.

Eis a publicação:

Leia Também: César Mourão fala de Ricardo Peres e recorda momento do funeral