Margarida Marinho esteve esta quinta-feira na emissão especial que a TVI preparou para homenagear Maria João Abreu. Com muita emoção, a atriz lembrou a artista, colega e amiga.

"A Maria João é uma lição para todas nós, mulheres, porque ela era capaz de ser quem ela era com muita simplicidade, assumindo tudo o que lhe aconteceu na sua vida, assumindo a sua família, o seu passado, o seu presente. Fez sempre uma festa do amor, o que teve com a sua primeira família e o amor que estava a ter agora", realça Margarida Marinho, aplaudindo a incrível capacidade que Maria João Abreu teve para ultrapassar o fim do casamento com José Raposo mantendo a amizade.

A atriz destaca "a capacidade de se separar mas não divorciar a família". "Não separar esses laços, não destruir esses laços e honrar esses laços é uma lição que a Maria João Abreu nos deixou... e fez isso publicamente, isso não é toda a gente que é capaz de fazer", completa.

Maria João Abreu, de 57 anos, mantinha há vários anos uma relação com João Soares. Do casamento terminado com José Raposo resultaram dois filhos, Miguel, de 35 anos, e Ricardo, de 28. Com o ex-marido mantinha uma forte relação de amizade, bem como com a sua esposa - Sara Barradas.

