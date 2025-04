Um dia depois de ter celebrado o sexto aniversário da filha mais nova, Lua, fruto da relação com Sara Barradas, José Raposo volta a ter motivos para celebrar. Miguel Raposo, filho do ator em comum com Maria João Abreu, completou 29 anos de vida.

"O meu Miguel fez 29 anos, um dia a seguir ao dia do aniversário da mana Lua… 23 anos de diferença! Há maior felicidade do que viver o privilégio de ser pai em várias fases da vida? É um chavão eu sei, mas o Miguel, o Ricardo e a Lua são sem dúvida a minha razão de existir", declarou José Raposo através da rede social Instagram.

Às suas palavras, o ator juntou diversas fotografias do filho e não poupou nos elogios.

"Toda a gente que conhece o Miguel sabe que são eternos os adjetivos afetivos que o definem. O Miguel é um caso de estudo, porque a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor pelo outro, a sua necessidade de lutar pelos injustiçados da vida, são do tamanho do universo! Tenho todo o orgulho de pai que possa existir, ele sabe… Amá-lo-ei enquanto viver! Parabéns, meu filhote lindo", terminou.

Além de Miguel Raposo, do casamento entre José Raposo e Maria João Abreu, que morreu em 2021, nasceu ainda Ricardo Raposo (de 32 anos).

