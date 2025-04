"Obrigado gente amiga, que prenda maravilhosa." Foi com estas palavras que Miguel Raposo começou a publicação que fez no Instagram, onde mostra que saltou de paraquedas.

"Amei muito esta adrenalina toda, preciso desta sensação", acrescentou logo de seguida, referindo-se a esta experiência única.

"Nos últimos tempos, apesar de continuar a vibrar com a vida, vários acontecimentos no mundo me têm feito sentir que o universo insuflou uma conspiração cósmica para nos deprimir. Como diria Chomsky, vivemos numa estrutura social cuidadosamente desenhada para suprimir o instinto humano pela liberdade ou, no meu caso, pela adrenalina", comentou depois.

"E enquanto ele desmonta o imperialismo linguístico, eu só precisava de um salto de paraquedas. Obrigado", escreveu, por fim.

