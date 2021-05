Maria Vieira fez questão de se manifestar sobre a morte de Maria João Abreu, que morreu hoje, dia 13 de maio, aos 57 anos, após não resistir a dois aneurismas que ditaram o seu internamento no Hospital Garcia de Horta durante 13 dias.

"Venho aqui hoje lamentar profundamente o falecimento da Maria João Abreu, uma das melhores e mais populares atrizes portuguesas e uma figura que nos deixa de forma tristemente precoce e quero ao mesmo tempo manifestar os meus sentidos pêsames a toda a família agora enlutada", começa por dizer.

Entretanto chama a atenção para a seguinte questão: "Impõe-se nos dias que se seguem, por razões que nos preocupam a todos e sobretudo por via das notícias que nos chegam um pouco de todo o mundo, relacionadas com as mais diversas reações à vacinação que está a decorrer, uma resposta a uma pergunta pertinente que corre célere, sobretudo nas redes sociais e que urge esclarecer por quem de direito: A Maria João Abreu foi vacinada contra a Covid-19?", terminou.

Note-se que não há uma resposta quanto a esta pergunta, contudo, sabe-se que a artista chegou a estar infetada com o novo coronavírus do qual se recuperou.

