Rosa do Canto fez questão fazer um tributo a Maria João Abreu, que conhecia há 30 anos. "Sempre tive um grande respeito por ela enquanto mulher e atriz", afirmou durante o programa de Júlia Pinheiro.

"A minha mãe disse-me um dia quando a viu trabalhar que ela era a atriz mais bonita do teatro português. Eu fiquei muito ciumenta. Quando trabalhei com ela disse-me que me ia pagar. Mas depois vi que ela era muito bonita", recorda com carinho.

"Quero acreditar que ela está bem e que a minha mãe está ao pé dela a dizer que ela continua a ser a atriz mais bonita do teatro português", disse ainda, visivelmente emocionada.

Por fim notou: "Foi uma grande injustiça. No momento em que o Daniel lhe deu a oportunidade de mostrar que era uma atriz versátil, ela foi-se embora. Muito injusto".

