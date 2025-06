Com o programa 'Domingão' a celebrar cinco anos de existência, a SIC preparou emissões especiais. Aliás, o programa de Andreia Rodrigues, 'Estamos em Casa', transmitido aos sábados, celebrou precisamente o 'Domingão'.

Andreia Rodrigues recebeu vários convidados, entre eles alguns dos apresentadores do 'Domingão', Fernando Rocha, Micaela, Melânia Gomes e Luciana Abreu.

Entre os artistas musicais que marcaram também presença no formato esteve Clemente, que não perdeu a oportunidade para elogiar a SIC e criticar a RTP.

"Não é só bom ser recebido por si [Andreia Rodrigues]. Estas pessoas que estão aqui a acompanhá-la, falta aqui o nosso João [Baião, entre outros apresentadores], começaram a fazer parte integrante da minha vida", começou por introduzir Clemente.

"Em relação ao 'Domingão', quero dizer que teve uma vertente que vocês aqui ainda não contaram, não falaram. Os artistas da música portuguesa, se não fossem vocês, iam ter um tempo muito difícil", comentou depois.

"Foram vocês que acarinharam a música portuguesa, que pagaram caché, que nos receberam de braços abertos. E isto é uma dívida que a música portuguesa tem para com a SIC… Em boa hora, enquanto podíamos estar lá em casa a tecer as nossas mágoas e a olhar para o céu, vocês tiraram-nos da nossa casa, trouxeram-nos, pagaram-nos caché, tornaram-nos visíveis, levaram-nos a conversar com Portugal e a cantar para Portugal. Isso é algo que jamais vou esquecer", acrescentou, recordando a pandemia da Covid-19.

Por sua vez, Andreia Rodrigues respondeu: "Acho que não é dívida nenhuma, no sentido em que isto é aquilo que todos devem fazer uns pelos outros. Isto é aquilo que é ser-se humano, é a generosidade de nos acrescentarmos uns aos outros, porque seremos sempre melhores quando estamos juntos."

Fernando Rocha também fez questão de intervir: "Deixa-me só agradecer a tua gratidão porque nem todos têm."

"No alto dos meus 70 anos e 55 de carreira já posso dizer as loucuras todas que me apetece. Aquilo que a menina disse em relação à SIC poderia ser em relação à televisão pública portuguesa. Porque os portugueses pagam todos, na conta da energia, uma contribuição para a televisão pública", destacou ainda Clemente.

"A televisão pública não teve essa generosidade. A televisão pública não saiu do seu estatuto para vir dar o braço aos artistas da música ligeira", continuou. "Não gosto de injustiças e gosto de dizer as coisas tal como elas são", rematou.

Melânia Gomes ficou emocionada com as palavras de Clemente e Andreia Rodrigues não deixou passar em branco a sua reação. "A pandemia, a Covid-19, foi uma fase muito difícil para muitas pessoas, os artistas, os teatros ficaram fechados... Claro que não sou cantora, não vivi isso, ia começar uma novela que ficou parada à espera, mas depois arrancou. Mas sei que foi uma fase muito complicada. E acho bonito as pessoas [reconhecerem]. Se não tivermos memória, não somos pessoas. O que nos define como humanos é ter consciência e só conseguimos evoluir com essa consciência", disse a atriz.

"Gosto muito do Clemente porque ele é, de facto, uma pessoa muito humana e grata. Identifico-me. De igual forma, estou muito grata porque este programa faz companhia a muitas pessoas", realçou também.

