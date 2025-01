Momentos antes de se estrear no 'Estamos em Casa' neste regresso à televisão, na tarde deste sábado, dia 18 de janeiro, Andreia Rodrigues partilhou uma mensagem na sua página de Instagram.

"É agora! Hoje é um dia especial. Um dia de estreia, de nervos à flor da pele e de coração cheio. Estou pronta! Depois de algum tempo, voltar a sentir este friozinho na barriga, esta adrenalina única, faz-me lembrar porque adoro tanto o que faço. A televisão tem esta magia, é imprevisível, emocionante e, acima de tudo, humana", começou por escrever.

"As coisas podem não correr como planeado, mas é isso que torna este momento ainda mais verdadeiro. E aqui estou eu… pronta para dar o meu melhor, a aprender (temos sempre coisas a aprender) a reencontrar o meu ritmo - e conto convosco. Ah… sinto-me uma privilegiada por termos convidados incríveis! Obrigada a todos, desse lado, que acreditam, que me enviaram e enviam mensagens de carinho e apoio. Vocês tornam tudo mais especial. Este é só o início e prometo dar o meu melhor a cada dia! Grata! Vamos a isto! Vamos juntos?", disse ainda.

Mas não ficou por aqui e após sair do ar, Andreia Rodrigues voltou a recorrer à sua página no Instagram para falar aos fãs.

"Já está! O primeiro capítulo de uma nova aventura! Hoje foi o dia! Confesso que estava nervosa (muito) – e não é segredo que senti aquele friozinho na barriga antes de começar… por vários motivos, a maioria relacionados com o programa e outros… Vocês sabem e não importa falar deles… é o que é. Mas, no final, é essa adrenalina que nos faz lembrar o quão especial é estarmos aqui, a fazer o que amamos. Isto é o que realmente importa! E eu estive ali de coração", destacou.

"Obrigada a todos os convidados que aceitaram estar presentes e obrigada ao Ricardo, não sendo ele dado a estas coisa, foi de uma enorme generosidade aceitar o convite. A estreia trouxe muitas emoções misturadas: o entusiasmo do novo, a pressão de querer que tudo corra bem e a aprendizagem que vem com cada desafio. Há sempre coisas que podem ser diferentes e melhores, estranho seria se tudo fosse perfeito (eu acho sempre que podia ter feito melhor) e ainda bem que assim é, porque isso me dá espaço para melhorar, crescer e dar-vos o melhor de mim. Obrigada à produtora Coral por tudo e a todos os técnicos", acrescentou.

"Quero agradecer do fundo do coração a quem esteve, hoje, desse lado, a assistir, a torcer, a acreditar. Vocês são parte da razão para tudo isto fazer sentido. Acredito que os melhores momentos e os melhores programas estão por vir. Obrigada por caminharem comigo. Grata! E prometo que estarei menos nervosa no próximo! Agora é respirar fundo, desfrutar, agradecer e aprender com o hoje, para preparar o próximo sábado. Vamos juntos? Conto convosco!! Até daqui a uma semana, na SIC", rematou.