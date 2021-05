Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, 13 de maio, aos 57 anos, como avança a SIC Notícias. A atriz esteve internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, desde o dia 30 de abril.

Maria João Abreu sentiu-se mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC, e primeiramente foi assistida pelo colega José Mata, nos camarins. Depois foi transferida para o hospital. De acordo com João de Carvalho, a colega e amiga sofreu "dois aneurismas".

Em conversa com o Fama ao Minuto, José Raposo referiu, na semana passada, que esta era uma "situação muito complicada", estando incondicionalmente ao lado dos filhos nesta fase difícil.

O ator esteve casado com Maria João Abreu, de quem se separou em 2008 e com quem tem em comum Ricardo e Miguel Raposo. Atualmente, a atriz casada com João Soares, desde 2012.

No passado domingo, 9 de abril, Dulce Guimarães revelou que Maria João Abreu iria ser retirada do coma induzido, tendo deixado na altura uma carinhosa mensagem de força à amiga.

Durante esta semana, a artista terá apresentador melhorias, notícia que foi comentada por Rita Pereira. No entanto, acabou por não resistir e morreu esta quinta-feira.

Tinha quase 40 anos de carreira e atualmente, além da novela 'A Serra', a atriz pertencia também ao elenco de 'Patrões Fora', da SIC.