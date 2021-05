Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma. A notícia levou a TVI a preparar uma emissão especial dedicada à atriz e conduzida por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

No arranque do programa, Goucha prestou a sua homenagem a Maria João Abreu.

"Maria João Abreu foi das maiores atrizes do teatro em Portugal, do teatro da televisão, das comédias, das novelas, dos musicais, da revista, do drama. Maria João Abreu foi um ser excecional", começa por referir o apresentador, que diz ter ficado surpreso e profundamente triste ao receber a notícia da morte da colega e amiga ao entrar esta tarde na TVI.

"Eu sei, é habito depois da morte de alguém que conhecemos elogiarmos essa pessoa, mas no caso concreto da Maria João Abreu não haverá um único colega que não diga que é um ser de luz. Era contagiante, era generosa, era solidária, era amiga e era um grande nome da arte de representar em Portugal", completa.

Leia Também: "Sem alinhamento", TVI faz emissão especial dedicada a Maria João Abre