A TVI também já reagiu à morte de Maria João Abreu com a partilha de um comunicado onde lamentam a grande perda.

Além disso, a estação deixou ainda palavras de conforto à família, amigos e à SIC, canal onde a atriz exercia funções.

"É com a mais profunda consternação que a TVI lamenta o falecimento prematuro de Maria João Abreu e envia as suas sinceras condolências aos familiares, amigos e SIC. É com grande pesar que recebemos esta notícia que irá para sempre ser sentida nas salas de espetáculo e televisões", pode ler-se.

De seguida, recordam os projetos do canal dos quais a atriz fez parte. "A Maria João Abreu fez parte do seu percurso na TVI, em projetos como: 'Trapos e Companhia', 'Jardins Proibidos', 'Bons Vizinhos', 'Morangos com Açúcar', 'Feitiço de Amor', 'Remédio Santo', entre outros, tendo sido sempre muito acarinhada pelos colegas", destacaram.

"A sua falta será para sempre sentida. Portugal fica mais pobre, assim como o teatro e a ficção portuguesa. Para sempre na nossa memória ficará a sua arte de excelência. Até sempre Maria João Abreu", concluíram.

Leia Também: Muito emocionado, Daniel Oliveira fala sobre a morte de Maria João Abreu