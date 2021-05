No âmbito de uma emissão especial de homenagem que a SIC está a fazer a Maria João Abreu, durante o programa de Júlia Pinheiro, Bárbara Guimarães recordou a atriz e lembrou o dia que passou com ela durante o '24 Horas', formato que estreou com a artista há sensivelmente um ano.

"Acho que estamos todos muito comovidos a pensar nela, nesta perda gigante. A Maria João era uma mulher absolutamente extraordinária como pessoa, de uma generosidade sem limites, uma mãe de família, uma avó babadíssima pelos seus netos", lembrou.

Entretanto, a comunicadora recordou o programa '24 Horas'. "Foi a primeira convidada. Ela disse que queria estar com a família, com os seus amores maiores. Infelizmente no ano passado tinha perdido o pai e ficou muito abalada".

"Ela preocupava-se muito com os pais e queria que viessem viver para Lisboa, porque achava que estavam muito isolados. Ela trabalhava muito e todo o tempo que tinha livre era netos, filhos e o marido, João", completou.

Leia Também: Júlia Pinheiro: "A dor que sentimos é difícil de se traduzir em palavras"