Aos vários testemunhos de amigos, colegas e até de espetadores e admiradores de Maria João Abreu, a TVI juntou um momento que recorda o enorme talento da atriz.

Maria João Abreu, que morreu esta quinta-feira, dia 13, aos 57 anos, fez parte de uma das edições do programa 'A Tua Cara Não Me é Estranha' e foi no formato que uma vez mais encheu o palco ao imitar Edith Piaf.

Reveja abaixo o vídeo que recorda o enorme talento de Maria João Abreu.

Siga o link

Leia Também: "Sem alinhamento". TVI faz emissão especial dedicada a Maria João Abreu