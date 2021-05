Hernâni Carvalho começou a emissão desta quinta-feira, 13 de maio, do 'Linha Aberta', da SIC, a falar de Maria João Abreu. A atriz morreu hoje, aos 57 anos.

"Apagou-se uma das mais brilhantes luzes de sempre dos palcos portugueses. Faleceu-nos a Maria João Abreu. Logo à noite vai ver que o céu está mais brilhante, que tem uma estrela que manda mais luz, afinal é a luz do seu enorme talento. Ficamos com essa estrela lá em cima e cá em baixo ficamos com a memória de uma mulher por vezes sofrida, mas sempre fantástico ser humano", começou por dizer.

Antes de terminar, deixou uma palavra de conforto à "família, ao teatro e aos portugueses". "Apresentamos os nossos mais sentidos sentimentos", rematou.

Recorde-se que Daniel Oliveira também já reagiu à morte de Maria João Abreu. O apresentador e diretor da SIC esteve no 'Primeiro Jornal'.

Leia Também: As primeiras reações à morte de Maria João Abreu

Leia Também: Marido de Maria João Abreu reage à morte da atriz: "Meu anjo ganhou asas"