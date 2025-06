Aimee Lou Wood está a viver um romance com o também ator Adam Long? As suspeitas levantaram-se com as imagens que foram captadas de ambos em Londres.

O The Sun mostrou fotografias onde podemos ver Aimee Lou Wood, de 31 anos, a abraçar carinhosamente Adam, de 34, e a beijá-lo em público.

Na ocasião, a estrela de 'White Lotus' estava com um look descontraído, composto por calças e top de ganga. Por sua vez, Adam, mais conhecido pela personagem Lewis Whippey em 'Happy Valley', também estava com um visual mais casual. Veja aqui as imagens.

