Aimee Lou Wood criticou a paródia que o 'Saturday Night Live' que brincou com a sua imagem, afirmando que a mesma foi "maldosa e sem graça".

O referido episódio foi para o ar na noite de sábado, dia 12 de abril, com o sketch 'The White Potus', inspirado na série da HBO 'The White Lotus', onde a atriz interpreta Chelsea.

Aimee Lou Wood viu ser feita uma imitação sua, entre outras - como a de Donald Trump. No entanto, não recebeu com bons olhos a forma como brincaram com os seus dentes. "Sim, com certeza que podemos gozar, é disso que o programa se trata, mas haverá uma maneira mais inteligente, menos básica", comentou.

A atriz, de 31 anos, foi depois apoiada por milhares de seguidores, entre eles a irmã mais nova, Emily, de 28 anos. "[...] A admiração que tenho por esta mulher é imensa. [...] A melhor irmã mais velha. O melhor ser humano do planeta. A tua autenticidade e originalidade são incomparáveis. Meu Deus, somos mesmo muito abençoados por podermos vivenciar a vida na Terra ao mesmo tempo que ela", pode ler-se numa publicação que fez nas stories do Instagram.

© Instagram_emilywoodmakeup

Entretanto, Aimee Lou Wood contou que recebeu um pedido de desculpa por parte da equipa do 'Saturday Night Live'.

"A última coisa que direi sobre o assunto. Não sou sensível. Na verdade, adoro ser ridicularizada quando é algo inteligente e de bom humor. [...] Tenho dentes grandes e separados, não dentes maus. Não me importo com caricaturas - entendo que é isto que o 'SNL' é", explicou ainda.

© Instagram_aimeelouwood

© Instagram_aimeelouwood

Veja abaixo as imagens da referida paródia:

Siga o link

Leia Também: Antiga apresentadora Vera Roquette assaltada em igreja em Lisboa