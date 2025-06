Adele escreveu uma carta a agradecer ao realizador da série de sucesso da Netflix 'Adolescence'.

A cantora - que é mãe de Angelo, de 13 anos - fez questão de partilhar a sua opinião sobre a série com o realizador Philip Barantini, destacando que "mudou a sua relação" com o jovem.

Foi o realizador Philip Barantini quem falou das cartas que recebeu de Adele, conta o The Sun.

"Estou a receber inúmeras mensagens no Instagram de pessoas do mundo inteiro que se identificam com esta história ou que ficaram tocadas com ela. Isto deixou-me um pouco perplexo", começou por partilhar Philip Barantini.

"Recebi uma mensagem de texto de Steven Spielberg, que viu duas vezes, e recebi cartas da Adele na semana passada — cartas escritas à mão pela Adele", revelou.

"Ela viu com o filho e isso mudou a relação deles. Coisas deste géneros vão além do que podia imaginar", acrescentou.

Esta minissérie britânica, protagonizada por Stephen Graham, conta a história de um adolescente de 13 anos que é detido depois de ser acusado da morte de uma colega.

Leia Também: "Sou privilegiada por poder estar ainda em casa com o meu bebé"