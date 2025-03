Stephen Graham, ator que interpreta o pai de Jamie em 'Adolescência', série do da Netflix, admitiu ter chorado ao receber uma mensagem de Bruce Springsteen.

Ainda este ano, Graham irá interpretar a personagem de Boss, em 'Deliver Me From Nowhere', um filme sobre a vida e obra de Springsteen. Em declarações ao podcast 'Soundtracking', o ator britânico descreveu as mensagens do músico como "as mais bonitas que já recebeu na vida".

"Estava a correr para o aeroporto e recebi um texto maravilhoso, melhor do que qualquer prémio que possa vir a receber", disse, descrevendo ainda Springsteen como "um herói da classe operária".

"Só me escreveu a agradecer, dizendo-me que o pai tinha morrido há algum tempo e que [a minha prestação] o fez sentir que o tinha revisto. Chorei ao ler a mensagem. Partilhar isso com alguém foi muito bonito. É um homem muito amável", concluiu Graham.

