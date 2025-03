Stephen Graham está a ser muito elogiado pelo seu mais recente trabalho, a série da Netflix 'Adolescência'.

Em causa, para além do seu reconhecido talento enquanto ator, está também o facto deste ter combinado com a equipa de produção que se iriam escolher novos atores que "normalmente não teriam essas oportunidades".

Contudo, esta não foi a primeira vez que a produtora responsável pela minissérie, a Warp Films, apostou em novos talentos.

Em 2006, 'This is England' apresentou ao mundo Thomas Turgoose, que criou uma ligação especial com Graham ao longo das filmagens.

Na altura, Turgoose tinha 13 anos quando deu vida a Shaun, um adolescente que se junta a um gripo de 'skinheads' mais velhos nos anos 1980.

Os dois ficaram de tal forma próximos que Graham chegou a oferecer-se para adotar Thomas quando a mãe deste morreu.

Em declarações ao podcast Private Parts, em 2021, Turgoose contou que teve de ir viver com o pai - que mal conhecia - após perder a mãe devido a um cancro.

"Sentei-me no meu quarto por dias, semanas, estava muito confuso", referiu. "Não era o estilo de vida a que estava habituado".

"Passei muito tempo com o Shane Meadows e com o Stephen Graham. Eles acordaram entre eles que se não fossem 'com a cara' do meu pai, ou se vissem que ele não me estava a fazer bem, adotavam-me", revela.

"Mas conheceram o meu pai. Ele é uma rocha! Trabalhou que nem um louco a vida toda, e é um homem respeitável. Eu e ele somos os melhores amigos agora, contudo, quando me mudei para ao pé dele, não o conhecia".

Leia Também: "Em que sociedade vivemos na qual jovens rapazes esfaqueiam raparigas?"