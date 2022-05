No seu projeto no Instagram, Inês Gens Mendes dá-nos receitas apetitosas e saudáveis - ou healthyish, como gosta de as chamar. Para receber o tempo quente, reunimos algumas das suas sobremesas frescas.

Doce de maçã merengado

A mãe de Inês fazia uma variação deste doce simples quando ela era miúda e ela continuou a tradição de o fazer, embora lhe roube açúcar para o tornar mais light. É delicioso e uma ótima opção para uma sobremesa fantástica e não muito calórica.

Ver receita aqui

Mousse light de cheesecake com creme de morangos

O tempo quente pede sobremesas frescas e leves, feitas com fruta da estação (preferencialmente não cozinhada). Esta fantástica mousse sabe a cheesecake de morango, usa queijo creme e natas magras para a manter ligeira e tem um creme de morangos que não foi ao lume, para assegurar a frescura da fruta. Super simples de fazer e incrível de comer.

Ver receita aqui

Panna cotta de iogurte e matcha com framboesas

Uma panna cotta fresquinha é um remate perfeito para um jantar especial. Esta é um bocadinho aldrabada porque leva leite de coco e iogurte em vez de natas (tecnicamente não é panna cotta - natas cozidas) e tem os invulgares sabor e cor do matcha em pó.

Ver receita aqui

Salada de frutas com manjericão, mel e lima

Uma salada de frutas pode parecer uma coisa tão simples que não justificaria à partida honra de texto com uma receita, mas esta clássica sobremesa não deve ser menosprezada, principalmente quando aplicado um carinho extra na sua confeção. Esta é realmente incrível: frutas de todas as cores na companhia de manjericão picado e um molho de mel e lima fazem desta a rainha das saladas de frutas.

Ver receita aqui

Tarte de limão (mais saudável)

Ah, sobremesas com limão! Não há coisa mais deliciosa de que o ácido de um citrino metido no meio de uma coisa doce. Lemon curd é das coisas mais irresistíveis à face da Terra e Tarte de limão das sobremesas clássicas mais perfeitas. Nesta versão, temos uma base com ingredientes menos processados e um recheio com óleo de coco em vez de manteiga e menos açúcar do que o habitual.

Ver receita aqui

Mousse de chocolate (mais saudável) com frutos vermelhos

Digam todos alto! Merecemos comer chocolate!! Nunca compreenderemos pessoas que não gostam de chocolate. É uma noção difícil de digerir. E porque não há clássico mais clássico do que uma bela mousse, aqui está uma versão mais saudável, com chocolate negro a 70%, iogurte a substituir gemas, quase zero açúcar e a companhia de frutos vermelhos. Não vão notar a diferença.

Ver receita aqui

Pêssegos grelhados com creme de ricotta

As coisas mais simples são frequentemente as mais perfeitas. Pêssegos entram para o top 3 das melhores frutas que a natureza nos dá, por isso, é aproveitar e fazer o máximo possível com eles. Esta sobremesa demora 5 minutos a fazer e é do outro mundo.

Ver receita aqui