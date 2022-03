Risotto de tomates assados

Sim, nós temos o nosso maravilhoso arroz de tomate malandrinho, que tem o seu lugar próprio na galeria dos melhores arrozes, mas um belo risotto de tomates assados, à italiana em vez de portuguesa, também é de comer e chorar por mais. E este tem um pouco menos de gordura do que as receitas tradicionais.

Mini-cheesecakes de framboesa e limão

Provar uma colherada de um cremoso cheesecake é como ir ao céu e voltar. Não sou esquisita, mas prefiro os cheesecakes cozidos aos apenas refrigerados. Estes mini-cheesecakes não são apenas uns bonitões, são também feitos com uma receita mais ligeira do que a tradicional, na base e no recheio.

Bowl de arroz preto, kale e batata doce com molho de abacate

Esta moda das bowls saudáveis, pratos que não são mais do que juntar coisas do bem numa tigela e que se comem à colherada, tem tudo para não nos fartarmos dela. Sintam-se à vontade para trocar ingredientes nesta receita, mas garanto-vos que tudo isto junto é muito catita.

Torta de espinafres e ricotta

Estamos habituados a comer tortas doces desde pequenos, mas há todo um universo de tortas salgadas à espera de ser descoberto, basta puxar pela imaginação. Esta é verdinha, como os espinafres que lhe dão a base, e recheada com um creme de ricotta. Inesquecível!

Tarte de limão (mais saudável)

Não há coisa mais deliciosa de que o ácido de um citrino metido no meio de uma coisa doce. Lemon curd é, para mim, das coisas mais irresistíveis à face da Terra e Tarte de limão das sobremesas clássicas mais perfeitas. Nesta versão, temos uma base com ingredientes menos processados e um recheio com óleo de coco em vez de manteiga e menos açúcar do que o habitual.

Ovos com pesto

A receita tornou-se uma febre no Tik Tok a meio de 2021. A premissa é simples: usar umas colheradas de pesto como base para cozinhar ovos numa frigideira.

