Estas são receitas em formato generoso que servem pratos principais, mas que também não nos negam o brilharete, por exemplo, num brunch. Há sugestões que viajam por sabores de outras geografias, como a Shakshuka e o Clibir; encontramos pratos que satisfazem toda a família, como os Muffins de ovo com espinafre e queijo de cabra. Não faltam opções para partilhar a dois e um reconfortante prato de forno.

Panquecas de batata com espinafres salteados e ovo escalfado

“Pratos que podem ser servidos ao almoço, brunch ou pequeno-almoço são uma flecha atirada ao meu coração. Sou totalmente equipa pequeno-almoço durante todo o dia e esta receita cumpre isso a 100%. É simples, deliciosa e reconfortante”, diz-nos Inês na apresentação desta receita.

Ver receita aqui

Shakshuka

Nesta Shakshuka, viajamos até à cozinha do Médio Oriente para uma receita de ovos escalfados numa base de tomate, pimento, cebola e alho com especiarias e ervas frescas no topo. Acrescentem um pão pita ou naan para molhar no prato e têm um almoço vencedor.

Ver receita aqui

Tosta de cogumelos com ovo escalfado

“Não sei se se pode sequer chamar a isto uma receita”, brinca Inês, acrescentando, “mas é seguramente uma daquelas coisas simples e deliciosas que merecem ver a luz do dia com frequência”.

Ver receita aqui

Muffins de ovo com espinafres, queijo de cabra e presunto

Nesta receita os ovos são os heróis numa espécie de mini-frittatas em formato de muffins com um recheio maravilhoso.

Ver receita aqui

Ovos recheados com abacate

Em vez de juntar maionese às gemas, entra aqui o abacate e mais uns amigos para encher os ovos com uma espécie de guacamole. Rápido, simples e saudável.

Ver receita aqui

Cilbir

Uma viagem em receita até à Turquia neste Cilbir, com ovos escalfados, uma caminha de iogurte com alho e ervas e um delicioso molho cheio de especiarias.

Ver receita aqui

Rosti waffles de alho-francês com espargos e ovo escalfado

Esta receita faz um brilharete servida num brunch. Ovo escalfado a escorrer por cima de um rosti bem tostado pelo formato do ferro de waffles e espargos salteados com o aroma do limão. Sucesso garantido.

Ver receita aqui

Legumes assados com feta e ovo

Diz-nos Inês a propósito desta receita: “gosto de assar legumes com o que tenho à mão e sem grande preceito e depois juntar mais uns pozinhos para fazer com eles uma refeição completa. Aqui, juntei abóbora com batata doce e cebola e acrescentei ovo escalfado e feta”.

Ver receita aqui