Frango da aldeia na fornalha

Este delicioso Frango da Aldeia na Fornalha, que é biológico a sério, nasceu e foi criado numa quinta do Douro. O frango e as batatas são assados em louça de barro preto de Bisalhães, que faz toda a diferença. Mas, claro, pode assá-los no forno doméstico.

O melhor frango assado

Dois aspetos importantes a reter nesta receita, a utilização de frango do campo, de carne mais firme, e a submersão em água com os temperos. Faz toda a diferença.

Frango assado com limão com quinoa e espinafres

Rica em proteína, esta refeição junta ao frango um acompanhamento menos usual, a quinoa.

Frango assado com laranja

A laranja faz toda a diferença neste prato de forno. Uma receita acessível ao principiante nas lides culinárias.

Frango assado com recheio de maçã e bacon

O recheio fica bastante saboroso e dá um toque muito especial ao frango.