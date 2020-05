O melhor frango assado

Preparação

Lave o frango. Coloque a água e o sal de mesa num recipiente de plástico grande o suficiente para que o frango fique submerso e mexa bem, a fim de dissolver o sal. Coloque no recipiente o frango, o tomilho, o limão, o alho e os grãos de pimenta e confirme que o frango fica completamente submerso na água.

Tape o recipiente e refrigere por um máximo de quatro horas.

Findo esse tempo (ou antes), escorra o frango, reservando o tomilho, o limão e o alho.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Seque bem o frango com papel absorvente de cozinha, e coloque-o num tabuleiro de ir ao forno. Coloque o tomilho, limão e alho reservados, na cavidade do frango e prenda as pernas com fio de cozinha. Pincele-o com o azeite e polvilhe com flor de sal.

Leve ao forno e cozinhe por uma hora.

Findo esse tempo, pincele o frango com a manteiga derretida e algum molho que esteja no tabuleiro onde este está a assar.

Asse por mais 15 a 20 minutos, ou até o frango estar coradinho e a carne esteja completamente cozida.