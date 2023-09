Frango assado com limão, quinoa e espinafres

Preparação

Aqueça o forno a 200 ºC (gás: 6). Corte os limões ao meio longitudinalmente e fatie de modo a obter meias-luas. Disponha as coxas de frango com a pele virada para cima numa assadeira, faça uma incisão em cima e insira uma meia-lua de limão em cada coxa.

Borrife com azeite, salpique com sal marinho e pimenta preta. Enfie os dentes de alho esmagados por baixo do frango nas extremidades da assadeira e espalhe por cima o tomilho-limão. Asse no forno durante 30 a 40 minutos, até as coxas de frango ficarem bem assadas.

Entretanto, aqueça o caldo de galinha num tacho grande, lave a quinoa em bastante água e deite no caldo. Leve a levantar fervura, tape e coza durante 15 a 20 minutos em lume brando, até a quinoa ter absorvido a maior parte do caldo.

Junte os espinafres e a raspa do restante limão e continue a cozer durante cinco minutos, até os espinafres murcharem e a quinoa ficar tenra. Esprema o sumo do restante limão por cima, tempere e mexa para misturar. Sirva com as coxas de frango assadas.