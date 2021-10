Panquecas cor de rosa

Uma versão das nossas deliciosas amigas redondas com uma cor e um ingrediente invulgares. Sim, estas panquecas levam beterraba e aveia, sim, ficam com uma incrível cor e sim, vão conquistar mesmo quem não é fã de beterrabas (como eu, aliás).

Ver receita aqui

Kaiserschmarrn (panqueca desfeita austríaca)

Entre outras maravilhas, uma recente viagem pela Áustria deu-me a conhecer um doce típico que não conhecia e que entrou para o top 5 das minhas coisas preferidas. O Kaiserschmarrn é uma espécie de panqueca desfeita em pedaços caramelizados com passas de uva e um molho de ameixas a acompanhar. Tinha de tentar recriá-lo em casa. E, como habitualmente, tentei aligeirar um pouco a receita.

Ver receita aqui

Panquecas de batata-doce, laranja e canela

Estas amigas têm uma textura rica sem serem pesadas e estão carregadas de sabor com os aromas da laranja e da canela. Temos aqui pequeno-almoço (ou mesmo almoço) vencedor.

Ver receita aqui

Panqueca alemã com frutos vermelhos

Esta coisa maravilhosa é uma filha bastarda de um crepe e uma panqueca, faz-se no forno e come-se à fatia. Apesar de o nome inglês (Dutch baby) indicar que nasceu nos Países Baixos, ela tem supostamente a sua origem na Alemanha e populariza-se também nos EUA no início do século XX. Mas a história não interessa, o que importa é que esta é uma versão menos calórica da original e é deliciosa até mais não.

Ver receita aqui

Panquecas de aveia e banana

Estas são as panquecas que mais vezes levo à mesa. São (provavelmente, decisão difícil) as minhas preferidas e isso é bom porque são também as mais saudáveis que faço.

Ver receita aqui