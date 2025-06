'A peça que dá para o torto' terminou no sábado, dia 7 de junho, no Coliseu do Porto e Matilde Breyner viu-se obrigada a ser substituída.

"Hoje [7 de junho] não faço o espetáculo da tarde porque ontem à noite deu para o torto e estou com uma contratura", contou a atriz numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, tendo dedicado depois palavras de admiração à pessoa que a foi substituir.

"A Joana Pialgata irá fazer de Sandra e vai fazer um brilharete. Não é fácil ser 'understudy'... de um momento para o outro pode ser preciso substituir alguém e o texto tem de estar sempre na ponta da língua, mesmo que não se pise o palco todas as noites. Tiro-lhe o chapéu e gabo-lhe a coragem. Vai que é teu, Florence", destacou.

Publicação de Matilde Breyner© Instagram_cindybreyner

