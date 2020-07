Na confeção de alguns bolos (por exemplo, o bolo de laranja e o bolo de limão), o óleo pode ser substituído por sumos de fruta. É uma questão de ir experimentando.

créditos: Jennifer Pallian

5. Posso reduzir/substituir o sal?

Dica: o sal pode ser reduzido (ou, praticamente, omitido) utilizando ervas aromáticas.

Por sua vez, uma boa alternativa ao sal convencional é a flor de sal porque tem mais nutrientes.

6. Nas receitas salgadas, devemos utilizar manteiga ou azeite?

Dica: nos pratos salgados, prefiro utilizar azeite virgem extra, de preferência biológico, e com o máximo de 0,2 de acidez. Temos o privilégio de viver no país com o melhor (ou, pelo menos, dos melhores) azeite do mundo. Temos azeite português com qualidade fenomenal e com um preço bastante simpático.

Além de ser mais saudável (e ótima fonte de vitamina A, D e E), a opção pelo azeite é ainda mais evidente dado que a manteiga queima mais facilmente.

7. Posso fazer sopa sem refogar, previamente, os legumes?

Dica: se já leram as receitas de sopas/cremes de legumes que tenho publicado, seguramente que repararam que não sou adepta de refogar, previamente, os vegetais. Nas minhas sopas, os legumes são apenas cozidos em água. Além de ser muito, muito mais saudável, a qualidade da sopa não é alterada dado que, no final, adiciono um fio de azeite e/ou por ervas aromáticas.

8. Posso substituir/reduzir o açúcar?

Dica: nos bolos médios, é suficiente utilizar uma chávena de açúcar para duas chávenas de farinha.

Por sua vez, se reduzir 1/3 da quantidade de açúcar mencionada na maioria das receitas o sabor não se altera e a saúde agradece.

Opte sempre por açúcar amarelo (ou mascavado) em detrimento do açúcar mais refinado.

O mel e o melaço são ótimos substitutos do açúcar quer em bolos, bolachas, biscoitos ou chás/cafés.

9. Posso substituir/reduzir a quantidade de farinha “branca”?

Dica: para obter bolos mais saudáveis, pode utilizar metade de farinha branca e outra metade de farinha integral. Se o bolo ficar pesado, ou seco, pode utilizar 2/3 de farinha branca e 1/3 de farinha integral.

Dica para quem tem problemas digestivos: pode substituir, na íntegra, a farinha de trigo por farinha de espelta ou farinha de arroz.

créditos: Vlad Kutepov

10. Posso substituir o fermento químico na confeção de bolos?

Dica: se não tiver fermento químico em casa, pode utilizar bicarbonato de sódio. Este, quando submetido ao calor, faz o bolo crescer.