6- Bater a massa exaustivamente

Contrariamente ao que muitos possam pensar, a massa do bolo não deve ser muito batida. Na verdade, apenas a mistura de gemas com açúcar deve ser batida muito bem para que os elementos se misturem devidamente e aumentem de volume.

Contudo, a farinha não deve ser batida mas apenas envolvida para não desenvolvermos o glúten da farinha e obtermos um bolo "elástico" em vez de um bolo fofo.

Ao bater demais a massa pode potenciar outro problema: apesar do bolo estar com um "ótimo aspeto" dentro do forno, assim que o retira "baixa" porque a massa ficou com demasiado ar e o bolo não ficou com estrutura suficiente para conseguir suportar o seu peso.

7- Massa muito líquida ou muito pesada e o "olhómetro"

... vai determinar que o bolo fique "com pé".

Se não adicionar farinha suficiente, a massa vai ficar muito húmida e a base do bolo fica com o famoso pé.

Se, pelo contrário, adicionar farinha em demasia, o bolo vai ficar pesado em vez de fofo.

Por isso, há que ter especial precisão na pesagem da farinha para evitar este erro e deixar para outras ocasiões a técnica do "olhómetro".

8- Usar uma forma qualquer

Verdade de la palice: se utilizar uma forma muito pequena, a massa vai ficar demasiado alta e, como tal, o bolo coze rapidamente por cima e não coze no interior.

Por sua vez, se utilizar uma forma grande tendo em conta a quantidade de massa, o bolo coze mais rápido do que o tempo indicado na receita e, além de ficar baixo, o risco de queimar é grande.

Não deve encher a forma mais de ¾. Se sobrar massa faça outro bolo mas não caia no erro de encher em demasia...

9- Cozedura em tempo errado

Se o bolo cozer em demasia, além de ficar queimado, vai ficar seco.

Por sua vez, se não cozer o tempo suficiente, vai ficar cru ou com pé ou baixa quando sai do forno.

A técnica do palito seco é, por isso, uma boa forma de controlar a cozedura do bolo. Deve apenas ter o cuidado de verificar no centro do bolo e não apenas nas laterais porque o centro demora mais a cozer.